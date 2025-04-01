Апрель на Урале будет теплее и дождливее нормы

Синоптики составили прогноз погоды на апрель для Свердловской области.

По данным Гидрометцентра, средняя месячная температура воздуха в апреле ожидается на 1,1° выше средних многолетних значений (норма +1…+3 °C, на юге области до +5°). Месячное количество осадков предполагается больше нормы (норма 28-40 мм, на востоке области 22-26 мм).

В истории метеонаблюдений самым теплым в Екатеринбурге был апрель 1995 года (средняя температура +10,6°), самым холодным – в 1883 году (-2,2°), из недалеких по времени – холодный апрель 1998 года -1,5° (4-е место в ранге). Совсем сухим оказался апрель 1904 года (0,0 мм осадков), можно отметить апрели 2001 г. – 1,6 мм (3-е место в ранге) и 2002 г. – 3,4 мм (7-е место). Самыми дождливыми были эти месяцы в 2006 году – 86,1 мм, в 2004-м – 71,6 мм, в 2016-м – 61,8 мм и в 2013-м – 53,8 мм.

Предполагается, что май будет приближенным к норме и по осадкам, и по температуре.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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