Екатеринбург обновил 16-летний температурный рекорд

В Екатеринбурге 1 апреля 2025 года стал самым теплым с 2009 года – среднесуточная температура составила +9,5°, это на 8,8 градуса выше климатической нормы. Днем температура воздуха достигла +15,6 °C, отмечает метеоролог Алексей Пулин.

Однако уже завтра ночью на Средний Урал придет холодный атмосферный фронт: польют дожди, а на севере области возможен даже мокрый снег.

Как уже писал «Новый День», апрель будет дождливым. По данным Гидрометцентра, месячное количество осадков предполагается больше нормы (норма 28-40 мм, на востоке области 22-26 мм).

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube