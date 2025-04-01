В Академическом готовятся строить объекты будущего медкластера

В Академическом районе Екатеринбурга планируется строительство объектов будущего медицинского кластера. Как идет подготовка к этой стройке, а также запуск других медучреждений в уральской столице обсудили на совместной встрече члены депутатской группы «Поддержка новых территорий комплексного развития» и Комиссии по социальной защите.

Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Светлана Филиппова рассказала, что в 2025 году в Екатеринбурге откроются две новые детские больницы – №15 в районе Уралмаша и №9 на улице Готвальда. Кроме того, в Минздраве России рассматривают проект строительства семи новых поликлиник, включая четыре детские, с реализацией в период с 2026 по 2030 год.

Крупнейшая в Академическом поликлиника, открывшаяся в прошлом году, за первые шесть месяцев вышла на полную мощность. Как отметила заведующая поликлиникой №3 ЦГБ №6 Елена Гальперина, здесь работают 80 врачей, в день обслуживают 1160 посещений. В женской консультации под наблюдением находятся 1200 беременных. Спрос на услуги травмпункта оказался выше прогнозируемого – вместо запланированных 70 человек сюда ежедневно обращаются 110 жителей.

Здесь же в Академе планируется создать инновационный медицинский кластер. Светлана Филиппова рассказала, что в 2023 году было разработано медико-техническое задание для комплекса зданий НИИ ОММ, а земельный участок на пересечении улиц Амундсена и проспекта Академика Сахарова (5,5 га) уже передан в федеральную собственность. В бюджете Свердловской области на 2025-2027 годы заложено 4,5 млрд рублей на строительство медцентра. Еще одним участником кластера должен стать медицинский университет.

Параллельно с возведением медучреждений будет развиваться транспортная сеть. Завершено проектирование развязки на пересечении улиц Амундсена и Начдива Онуфриева, проект развязки Амундсена – ЕКАД находится на госэкспертизе. «Ожидается, что к моменту завершения строительства медучреждений все запланированные транспортные объекты будут готовы», – рассказал Виктор Киселев, председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» (ГК «КОРТРОС»). Напомним, что группа компаний «КОРТРОС» занимается проектированием и строительством жилой недвижимости и социальной инфраструктуры в районе.

Первый заместитель председателя Екатеринбургской городской думы Михаил Матвеев подчеркнул важность медицинского кластера для развития Академического. Он отметил, что проект создаст сотни, а возможно, и тысячи рабочих мест, и предложил депутатам официально поддержать инициативу.

Екатеринбург, Таисья Исупова

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