Россияне стали чаще выбирать экотуризм и отдых в санаториях

Внутренний туризм России перешел из постковидного восстановления в стадию развития. В прошлом году прирост бронирований составил 12%, в 2025 году ожидается еще больше, сообщил на пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Самыми популярными регионами для отдыха по-прежнему остаются Краснодарский край, Крым, Северный Кавказ, Дальний Восток, города Минеральные Воды и Казань. Но наметились некоторые тренды в выборе вида отдыха. Россияне стали чаще покупать лечебно-оздоровительные туры (рост на 7%). И если раньше средний возраст отдыхающих в санаториях был 45+, то сейчас уже 35+. «Люди стали задумываться о своем здоровье в более молодом возрасте, поэтому спрос на санаторно-курортное лечение растет», – отмечают эксперты.

Также активно развивается экотуризм – в 2024 году это направление выбрали 18 миллионов российских туристов. Особенно популярны заповедники и парки Северного Кавказа, гора Эльбрус. Еще один тренд – запрос на уединенный отдых. Туристы отправляются в малоизвестные природные территории, и при этом предпочитают отдыхать в комфортабельных отдельно стоящих домах-коттеджах. В Краснодарском крае в прошлом году сильно вырос спрос (+60%) на курортные прибрежные поселки, где есть компактные средства размещения.

«Мы видим, что меняется потребительский спрос в туризме. Но люди не отказываются от отдыха, несмотря на существующие проблемы с логистикой и повышением тарифов на 10-15% из-за инфляции. В прошлом году средние затраты на одного человека в туре составили 67,4 тысячи рублей. Более половины туристов отдыхают семьями. Средств размещения становится все больше. Надеемся, что и качество услуг будет на уровне», – заключил Юрий Барзыкин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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