Прикурившему от Вечному огня ревдинцу дали три года строгого режима (ФОТО)

Свердловский областной суд вынес приговор в отношении ранее судимого жителя Ревды Андрея Глазачева. Его признали виновным в реабилитации нацизма, выразившейся в осквернении символа воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, вечером 30 июля 2024 года осужденный, находясь в состоянии опьянения, забрался на площадку постамента Мемориального комплекса в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, и прикурил сигарету от Вечного огня. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права размещать материалы в интернете сроком на 2 года.

Также его признали виновным в неоднократном несоблюдении ограничений, установленных в рамках административного надзора за осужденными.

Ревда, Елена Владимирова

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