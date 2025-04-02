В Екатеринбурге начался процесс по ликвидации Фонда Ройзмана*

Сегодня в Октябрьском районном суде Екатеринбурга состоялось первое заседание по иску управления Минюста РФ по Свердловской области о ликвидации Фонда Ройзмана (Евгений Ройзман* внесен в реестр физлиц-иноагентов).
В связи с большим количеством поданных материалов рассмотрение дела перенесли на 14 апреля.
Отметим, что сам Ройзман* среди участников процесса не фигурирует. Ответчиком заявлена генеральный директор фонда Светлана Косолапова, а заинтересованными лицами – члены попечительского совета Салават Фазлитдинов и Сергей Щипачев.
Как уже сообщал «Новый День», Фонд Ройзмана* занимался сбором средств для детей, больных СМА, в частности, для Саши Лабутина.
* Евгений Ройзман признан физическим лицом – иноагентом
Екатеринбург, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»