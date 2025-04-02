В Екатеринбурге начался процесс по ликвидации Фонда Ройзмана*

Сегодня в Октябрьском районном суде Екатеринбурга состоялось первое заседание по иску управления Минюста РФ по Свердловской области о ликвидации Фонда Ройзмана (Евгений Ройзман* внесен в реестр физлиц-иноагентов).

В связи с большим количеством поданных материалов рассмотрение дела перенесли на 14 апреля.

Отметим, что сам Ройзман* среди участников процесса не фигурирует. Ответчиком заявлена генеральный директор фонда Светлана Косолапова, а заинтересованными лицами – члены попечительского совета Салават Фазлитдинов и Сергей Щипачев.

Как уже сообщал «Новый День», Фонд Ройзмана* занимался сбором средств для детей, больных СМА, в частности, для Саши Лабутина.

* Евгений Ройзман признан физическим лицом – иноагентом

Екатеринбург, Елена Владимирова

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