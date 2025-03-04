Свердловское управление Минюста требует ликвидировать Фонд Ройзмана*

Фонд Ройзмана* (Евгений Ройзман внесен в реестр физических лиц – иноагентов) может быть ликвидирован по решению суда.
Административный иск о ликвидации организации подало управление Минюста РФ по Свердловской области. Октябрьский районный суд Екатеринбурга рассмотрит его 2 апреля.
Как уже сообщал «Новый День», Фонд Ройзмана* занимался сбором средств для детей, больных СМА, в частности, для Саши Лабутина.
* Евгений Ройзман признан физическим лицом – иноагентом
Екатеринбург, Елена Владимирова
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