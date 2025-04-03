На глубине 1010 м обрушилась шахта, под завалами остался рабочий

Сегодня ночью на шахте Ново-Кальинской под Североуральском обвалилась горная порода. Под завалами остался человек.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, обвал произошел в 23:20 на глубине 1010 м. По предварительным данным, на участке работали семь человек, шесть из них смогли подняться на поверхность.
В результате обвала под завалом может находиться работник шахты, ведутся спасательные работы.
Прокуратура проверит соблюдение техники безопасности при производстве горных работ, а также требований охраны труда.
В пресс-службе МЧС добавили, что на месте работают 22 сотрудника и 5 единиц техники.
Напомним, это не первый несчастный случай на шахте. Утром 12 декабря 2024 из-за горного удара также обрушилась порода в одном из забоев. В момент обрушения на аварийном участке находились 2 человека. Один человек самостоятельно эвакуировался, второй погиб.
Североуральск, Елена Владимирова
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