Оставшийся под завалами шахтер погиб

Шахтер, который не смог выбраться из-под завалов после обрушения горной породы на Ново-Кальинской шахте, погиб.

«Поздним вечером 2 апреля 2025 года на шахте, расположенной в поселке Калья города Североуральска произошёл горный удар, в результате чего произошел обвал горной породы на отметке 1010 метров. Вследствие данного инцидента пострадал мужчина, 1995 года рождения, работающий горнорабочим очистного забоя. От полученных повреждений пострадавшей скончался», – сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Следователи проводят проверку на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Для определения точной причины смерти погибшего мужчины будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки следователь СКР примет процессуальное решение.

Как уже сообщал «Новый День», обвал произошел 2 апреля в 23:20 на глубине 1010 м. На участке работали семь человек, шесть из них смогли подняться на поверхность.

Североуральск, Елена Владимирова

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