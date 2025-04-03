Задержан отец иноагента Леонида Волкова*, бывший преподаватель УрФУ

В Екатеринбурге задержали Михаила Волкова, бывшего преподавателя УрФУ, отца иноагента Леонида Волкова*.

Как сообщает ТАСС, Михаила Волкова подозревают в финансировании ФБК** (фонд признан экстремистской организацией, иностранным агентом и запрещен в России).

Михаил Волков – профессор, доктор физико-математических наук, работал в Уральском университете в 1979-2025 годах, заведовал кафедрой алгебры и дискретной математики математико-механического факультета.

Леонид Волков* родился в 1980 году в Свердловске, закончил Уральский государственный университет. В 2009 году был избран депутатом гордумы Екатеринбурга. Позже примкнул к несистемной оппозиции, возглавил ФБК**. В июне 2021 года Московский городской суд признал экстремистскими некоммерческие организации Фонд борьбы с коррупцией** и Фонд защиты прав граждан**. В 2022 году Леонид Волков* объявлен иноагентом и экстремистом.

* признан иноагентом и экстремистом

** организация признана экстремистской, иноагентом и запрещена в России

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube