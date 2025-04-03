Еще один соратник Паслера покидает правительство Оренбургской области

Вице-губернатор Оренбургской области Игнат Петухов уходит в отставку. Завтра у него будет последний рабочий день.

Эту информацию изданию «Урал56.Ру» подтвердили в аппарате чиновника. Полная должность Петухова – заместитель председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике – министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей.

По неофициальной информации, Игнат Петухов в скором времени может войти в состав правительства Свердловской области.

Петухову 31 год, он родился в Новоуральске. С отличием окончил РАНХиГС по специальности «Экономика» и магистратуру «Государственное и муниципальное управление», в 2019 году по приглашению Паслера возглавил АО «Корпорация развития Оренбургской области», с 2021 года – вице-губернатор Оренбургской области.

Как уже сообщал «Новый День», ранее из Оренбурга в Екатеринбург вернулась другая соратница врио губернатора Дениса Паслера – Татьяна Савинова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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