«Автомобилист» всухую обыграл «Ак Барс» дома и повёл в серии 3-2

«Автомобилист» одержал уверенную победу над «Ак Барсом» в пятом матче 1/8 Кубка Гагарина. Игра состоялась на льду «УГМК Арены» в Екатеринбурге, хозяева были сильнее – 2:0.

«Автомобилист» первым забил гол. В середине стартового периода екатеринбуржцы разыграли классную комбинацию: Брукс Мэйсек отдал поперечный пас подключившемуся к атаке Нику Эберту, а защитники точно бросил по воротам «Ак Барса» в тот момент, когда Семен Кизимов перекрыл обзор вратарю соперников.

Вторую шайбу хозяева забили на исходе второго периода, и снова благодаря хитрой перепасовке. Анатолий Голышев отдал шайбу Стефану Да Косте, французский нападающий перед воротами пасовал Степану Хрипунову, а тот в касание отдал шайбу обратно партнеру, и Да Коста забил в ближний угол.

В третьем периоде «Автомобилист» сыграл на удержание счета, уничтожая атаки «Ак Барса» в средней зоне. Казанцам даже не помогло большинство 6 на 4 в концовке матча. Вратарь екатеринбургской команды Евгений Аликин отразил 33 броска и оформил 25-й шатаут в КХЛ. «Автомобилист» повел в серии плей-офф 3-2. Следующая игра состоится 5 апреля в Казани, где уральцы, в случае победы, могут оформить выход в 1/4 Кубка Гагарина.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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