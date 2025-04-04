В воинские части отправят более 4 тысяч уральских призывников

Более 4 тысяч призывников из Свердловской призовут на срочную службу в этом году. Об этом сообщил на пресс-конференции военком региона Юрий Аксенов.

Юрий Аксенов добавил, что срок службы по призыву не изменился и составляет 12 месяцев. Служить уральцы будут в местах постоянной дислокации воинских частей.

Оповещение призывников будет осуществляться как с помощью новейших технологий, так и через заказные письма, и через личное вручение повестки в руки в военкомате.

Напомним, 31 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве с 1 апреля граждан на срочную военную службу. Как следует из документа, весной в армию планируется направить 160 тысяч человек.

В Министерстве обороны подчеркнули, что предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине. Как пояснил заместитель начальника ГОМУ Генерального штаба вице-адмирал Владимир Цимлянский, все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей ВС РФ и других воинских формирований.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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