Весенний призыв в ВС РФ пройдет с использованием электронных повесток

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве с 1 апреля граждан на срочную военную службу. Как следует из документа, весной в армию планируется направить 160 тысяч человек.

В министерстве обороны подчеркнули, что предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине. Как пояснил заместитель начальника ГОМУ Генерального штаба вице-адмирал Владимир Цимлянский, все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей ВС РФ и других воинских формирований.

«В пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации в новых регионах Российской Федерации (Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области), или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут», – подчеркнул Цимлянский.

В оборонном ведомстве уточнили, что большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска.

Особенностью предстоящей призывной кампании является то, что пройдет она с использованием государственной информационной системы. Оповещение призывников о явке в военный комиссариат будет осуществляться напечатанными (бумажными) повестками. Они по-прежнему юридически значимы. Повестки будут рассылаться заказными письмами с уведомлениями по месту жительства или пребывания призывника, или вручаться ему лично.

Электронные повестки будут направляться в личный кабинет гражданина на портале «Госуслуги», а в Москве – в личный кабинет гражданина на официальном портале мэра и правительства Москвы «Мос.ру».

Москва, Анастасия Смирнова

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