Прямых рейсов из Екатеринбурга в Абхазию пока не предвидится

Прямые рейсы из городов России в Абхазию должны начаться уже с 1 мая, однако самолеты из Екатеринбурга, скорее всего, в Сухум пока не полетят. В расписании Кольцово маршрут не значится, несмотря на высокий интерес туристов к этому направлению – в прошлом году курорты Абхазии входили в топ-5 направлений для отдыха у уральцев.

Напомним, аэропорт Сухума был закрыт в 1993 году, а спустя 30 лет, в 2023-м, власти России и Абхазии подписали соглашение на ПМЭФ о его восстановлении. Зимой этого года после реконструкции (ремонта ВПП, строительства нового терминала и обновления старого) в Сухуме приняли первый тестовый рейс из Москвы с пассажирами на борту.

Екатеринбург, Елена Сычева

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