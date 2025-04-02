Авиасообщение между Россией и Абхазией запустят с 1 мая

С 1 мая 2025 года начнется регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией. Об этом заявил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, информирует Sputnik Абхазия.

«У нас было по поручению президента принято решение о развертывании авиасообщения. С 1 мая полноценное авиасообщение в аэропорт Сухума будет реализовано», – рассказал Кириенко журналистам.

Тогда же начнет курсировать электричка из федеральной территории Сириус в Сочи в Сухум, что является серьезной дополнительной возможностью для передвижения, добавил он. По словам Кириенко, время в пути займет немногим более трех часов, стоимость проезда составит 360 рублей.

Аэропорт Сухума был построен в 60-х годах пошлого века и до закрытия в 1993 году принимал до 5 тыс. пассажиров в сутки в высокий сезон. После реконструкции объекта 7 февраля этого года в аэропорт абхазской столицы прибыл первый за 30 лет тестовый пассажирский рейс из Москвы. Рейсы в Сухум будет выполнять одна из российских авиакомпаний, интерес к этому направлению проявили еще два перевозчика.

Сухум, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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