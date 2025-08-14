Абхазия стала самым востребованным направлением у россиян этим летом

Этим летом россияне стали чаще отдыхать за границей – выездной туризм вырос на 20%. Лидером сезона стала Абхазия, где спрос увеличился на 10-15% после возобновления авиасообщения спустя 30 лет. Это позволило курорту опередить самое массовое направление – Турцию. Об этом на пресс-конференции заявил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Также, по его словам, наибольший скачок в спросе продемонстрировал Египет – поток российских туристов вырос на 40% благодаря привлекательным ценам и появлению новых отелей среднего и премиального класса.

Летом россияне путешествовали и в Арабские Эмираты, Мальдивы, Тунис, Малайзию и Венесуэлу.

«В этом году на фоне роста зарубежных поездок мы наблюдаем коррекцию внутреннего туризма, – отметил спикер. – С начала года количество бронирований превышает прошлогодние показатели всего на 0,2%, что можно охарактеризовать как остановку роста».

