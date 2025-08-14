Туристы стали меньше ездить на Черноморское побережье РФ

Спрос на отдых на Черноморском побережье России просел на 21%, заявил на пресс-конференции президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

По его словам, главной причиной стал укрепленный рубль, который сделал зарубежные предложения более привлекательными. Кроме этого, инфляция привела к тому, что люди стали меньше зарабатывать, а цены на отдых выросли. На снижение спроса повлияли также экологическая катастрофа в районе Анапы и холодное начало лета.

«Менее важный фактор – высокие ставки по депозитам, которые, как мы сейчас наблюдаем, зафиксировали большое количество денег на депозитах физических лиц. Снять эти деньги с депозитов и потерять проценты ради, например, туристической поездки, не очень привлекательно. А другие люди, наоборот, пользовались кредитами для того чтобы отправиться в поездку. Безусловно, эти кредиты сейчас крайне дорогие», – добавил Уманский.

Отдыхающих стало также меньше в Мурманской области – на 11%, в Пензенской – на 22%. Спад на 16-17% зафиксировали в Хакасии, Удмуртии и Коми.

Как уже писал «Новый День», этим летом россияне стали чаще проводить отпуск за границей – выездной туризм вырос на 20%. Лидером сезона стала Абхазия, где спрос увеличился на 10-15% после возобновления авиасообщения спустя 30 лет. «В этом году на фоне роста зарубежных поездок мы наблюдаем коррекцию внутреннего туризма, – отметил спикер. – С начала года количество бронирований превышает прошлогодние показатели всего на 0,2%, что можно охарактеризовать как остановку роста».

Екатеринбург, Дарья Деменева

