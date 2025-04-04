Главный инженер Гортранса задержан по подозрению в получении взятки

В Екатеринбургском Гортрансе продолжается чистка рядов от руководителей, запятнавших себя коррупцией.

Как сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», 3 апреля был задержан главный инженер ЕМУП «Гортранс» Андрей Эльзессер. Его подозревают в получении взятки в 750 тысяч рублей. По данным источника, он получал деньги в той же компании, что и его руководитель Сергей Нугаев. Меру пресечения Эльзессеру выберут завтра.

Как уже сообщал «Новый День», начальник Гортранса Сергей Нугаев был задержан 13 февраля. Его подозревают в получении взятки от коммерсанта за обслуживание автобусов. Сейчас он находится под арестом до 12 апреля.

С 1 февраля в Екатеринбурге заработала система брутто-контрактов, по которой транспортные компании получают деньги из бюджета за перевозку пассажиров, а прибыль от продажи билетов возвращают обратно в казну. «Большая транспортная реформа требует чистых рук», – высказался источник в городской администрации.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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