Безработный и таксистка подожгли релейные шкафы за 40 тысяч рублей. Возбуждено дело о теракте (ФОТО)

20-летний безработный из Тюмени и его подруга, 32-летняя таксистка, подожгли релейные шкафы на перегоне Утяшево – Тюмень, за что им пообещали 40 тысяч рублей. Теперь им грозит до 20 лет колонии.

Как сообщили в пресс-службе УМВД (т) по УрФО, возгорание заметил машинист поезда, проезжавший по этому маршруту 25 марта в 17:45. К счастью, автоматическая система пожаротушения внутри шкафов не позволила пламени распространиться.

Сотрудники транспортной полиции, прокуратуры и ФСБ осмотрели место происшествия и нашли отпечатки обуви злоумышленников, пластиковую бутылку с остатками горючей жидкости, фрагменты бумаги, которая использовалась для розжига.

Подозреваемых удалось вычислить благодаря записям с видеокамер, установленных в поселке возле железной дороги. На записях отчетливо видно, как автомобиль под управлением женщины останавливается, из него выходят мужчина и его гражданская супруга, которые, переодевшись в неприметную одежду, пешком уходят в направлении железнодорожных путей.

Пара рассказала сотрудникам уголовного розыска, что предложение поджечь релейные шкафы за 40 тысяч рублей они получили через популярный мессенджер в группе, где выкладываются предложения о работе, от неизвестного собеседника.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Подельникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.

Время до суда подозреваемые проведут под арестом в СИЗО.

Транспортная полиция Урала предупреждает, что вмешательство в работу железнодорожного транспорта грозит не только административной, но и уголовной ответственностью. Не стоит идти на поводу у незнакомцев, предлагающих высокий заработок за «простую и несложную разовую работу».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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