За полгода в УрФО произошло 10 терактов на транспорте

С начала 2025 года в уральских регионах зарегистрировано 10 случаев повреждения транспортной структуры, в том числе один – в Свердловской области.

Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель начальника Управления на транспорте МВД России по УрФО полковник полиции Александр Терещенко. По его словам, чаще всего злоумышленники поджигают релейные шкафы. 95-99% таких преступлений раскрывается по горячим следам.

Потенциальных поджигателей обычно вербуют в интернете под видом предложения работы. «Люди обычно не осознают последствий – уголовное дело по статье «Теракт», 20 лет колонии и ярлык террориста на всю жизнь», – подчеркнул полицейский.

Одним из типичных подобных случаев он назвал происшествие в Тюменской области, где парень и девушка за 40 тысяч рублей согласились поджечь релейный шкаф. Заказчик убедил их, что от их действий никто не пострадает, наоборот, собственник сгоревшего имущества получит большую сумму по страховке. Паре предъявили обвинение по статье «Совершение теракта».

Как писал «Новый День», 25 марта 20-летний безработный из Тюмени и его подруга, 32-летняя таксистка, подожгли релейные шкафы на перегоне Утяшево – Тюмень, за что им пообещали 40 тысяч рублей. К счастью, возгорание заметил машинист поезда, проезжавший по этому маршруту, а автоматическая система пожаротушения внутри шкафов не позволила пламени распространиться.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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