Курьер на электросамокате сбил 4-летнего ребенка (ФОТО)

Четырехлетний ребенок пострадал от столкновения с курьером на электросамокате в Екатеринбурге.

Как сообщили в пресс-службе городской ГАИ, ДТП случилось в воскресенье около 14:05 на улице Щорса напротив дома № 11. 25-летний курьер «Яндекса» на арендованном электросамокате «Kugoo V3 Pro» наехал на 4-летнего мальчика, который ехал навстречу на обычном детском самокате.

Ребенка доставили в больницу с закрытой травмой живота. Его родители пояснили, что гуляли с двумя сыновьями на обычных самокатах. Ребенок оттолкнулся ногой, его потянуло в сторону, и он столкнулся с электросамокатом, который двигался с большой скоростью.

Сотрудники ГАИ установили личности участников ДТП и обстоятельства происшествия.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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