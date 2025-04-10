Подросток на самокате сбил 6-летнего ребенка и скрылся

В Каменске-Уральском 16-летний подросток на арендованном электросамокате сбил 6-летнего мальчика и скрылся с места ДТП.

Как сообщили в облГАИ, инцидент произошел 8 апреля в 16:55 часов на велопешеходной дорожке в районе дома № 29 по улице Челябинской. Подросток сбил ребенка, который ехал навстречу на механическом детском самокате, после чего скрылся. Мальчик госпитализирован с тяжелой травмой головы. Личность самокатчика установила полиция.

В ходе беседы с автоинспекторами молодой человек пояснил, что видел ребенка на велодорожке и пытался его объехать, но не смог. После столкновения мальчик упал и заплакал, подросток увидел кровь у него на голове, испугался и скрылся, а самокат бросил на ближайшей парковке.

По результатам проверки полиция примет решение о привлечении виновного лица и его законных представителей к ответственности.

Напомним, похожее ДТП случилось 5 апреля в Екатеринбурге. 25-летний курьер «Яндекса» на арендованном электросамокате «Kugoo V3 Pro» наехал на 4-летнего мальчика, который ехал навстречу на обычном детском самокате. Ребенка доставили в больницу с закрытой травмой живота.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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