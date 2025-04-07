На Урале потеплеет до +17, а потом похолодает до -2

На этой неделе погода в Свердловской области будет переменчивой: сначала потеплеет, потом похолодает.
Как сообщает Уральский Гидрометцентр, сегодня в регионе пойдет мокрый снег, температура воздуха днем составит +2…+7 °C.
Ночью будет довольно холодно, +1…-4°, на севере до -9°, днем во вторник +5…+10°, на крайнем севере до +2°, возможен мокрый снег.
В среду, 9 апреля, потеплеет. Температура воздуха на юге ночью составит 0…+5°, днем +13…+18°, на севере ночью 0…-5°, днем +3…+8°. В Екатеринбурге днем 9 апреля будет 17 градусов тепла, к вечеру пойдет дождь.
В четверг, 10 апреля, снова станет холоднее. Ночью ожидается дождь, на севере с мокрым снегом, днем без существенных осадков. Ветер южный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, с порывами до 15 м/с. Температура ночью +1…+6°, на севере до -2°, днем +2…+7°.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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