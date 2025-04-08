В Туринске выпало 30 см снега

В Екатеринбурге и южной части Свердловской области снег уже практически сошел, но в северных и восточных районах – еще нет.

По данным телеграм-каналf «Погода в Екатеринбурге», максимальная высота снежного покрова к утру 8 апреля зафиксирована в Туринске – 30 см.

В Висиме высота снежного покрова составила 15 см, в Таборах – 14 см, в Тавде – 11 см, в Алапаевске – 9 см, в Кушве – 6 см, в Нижнем Тагиле – 5 см, в Невьянске – 3 см, в Артемовском, Ирбите, Камышлове, Михайловске – 1 см.

Как уже писал «Новый День», днем во вторник на Урале ожидается +5…+10 °C, на крайнем севере до +2°, возможен мокрый снег.

В среду, 9 апреля, потеплеет, днем в Екатеринбурге будет 17 градусов тепла, но к вечеру пойдет дождь, а ночью снова станет холоднее. На севере пойдет дождь с мокрым снегом. Ветер южный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, с порывами до 15 м/с. Температура ночью 10 апреля +1…+6°, на севере до -2°, днем +2…+7°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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