Близнецов, которых отец увез и скрывал от матери, нашли

Двух семилетних близнецов Матвея и Макара, которые были в розыске, нашли и передали матери. Об этом сообщила адвокат Евгения Кротова. Детей увез от мамы и скрывал их отец, который не согласился с решением суда о том, что мальчики будут жить не с ним. И сам Денис Сухарев, и сыновья были объявлены в розыск летом 2024 года, их искала Федеральная служба судебных приставов.

«На меня с сыновьями напали. Их было трое: неизвестные мужчина и женщина (женщина похожа на новую жену бывшего) и отец детей. Неизвестный мужик для усыпления бдительности спросил, как пройти к какому-то дому. Затем грубо схватил меня и обмотал голову скотчем, заклеил рот. Он наносил удары по телу и голове, я потеряла сознание. Дети плакали и кричали. Были в шоке. Отец детей цинично наблюдал за тем, как на глазах у мальчиков какой-то мужик избивает их маму. В это время моих 6-летних сыновей Макара и Матвея, грубо и с силой, против их воли затолкали в неизвестный автомобиль отец и женщина», – рассказывала мама мальчиков, видевшая их в последний раз в 2023 году.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям 33, 35 и 330 УК РФ.

Екатеринбург, Елена Сычева

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