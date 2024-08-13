На Урале разыскивают двух близнецов – их похитил собственный отец (ФОТО)

В Свердловской области судебные приставы ищут двух мальчиков, Матвея и Макара Сухаревых. Детей похитил и скрылся с ними их собственный отец. «Согласно решению суда, отец обязан передать детей матери для совместного проживания. Однако добровольно мужчина решение суда не исполнил. До настоящего времени местонахождение несовершеннолетних детей не установлено, исполнительно-разыскные мероприятия продолжаются», – сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Свердловской области.

В службе приставов сообщили номера телефонов, по которым можно сообщить о местоположении детей: 8-908-92-44-286 или 8-(343)-378-13-19. Конфиденциальность гарантируется.

Екатеринбург, Елена Сычева

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