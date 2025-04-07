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Понедельник, 7 апреля 2025, 16:17 мск

Новости Екатеринбург

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Начался прием заявок от кандидаток на титул «Мисс Екатеринбург»

Начался прием заявок от девушек, которые хотят принять участие в конкурсе «Мисс Екатеринбург». Требования к кандидаткам такие же, как и в прежние годы, – претендентка не должна быть замужем, ей должно быть от 18 до 24 лет, ее рост должен начинаться от 170 см, она должна жить в Екатеринбурге или учиться в одном из местных вузов.

Заявки будут принимать до 8 июня, после начнется кастинг.

Екатеринбург, Елена Сычева

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