Победительница «Мисс Екатеринбург – 2025» получит поездку в Японию

Организаторы конкурса красоты «Мисс Екатеринбург» объявили о главном призе для победительницы в этом году. Это будет путешествие в Японию для двоих.

Как ранее писал «Новый День», прием заявок на участие в конкурсе продолжится до 8 июня. Требования к кандидаткам такие же, как и в прежние годы, – претендентка не должна быть замужем, ей должно быть от 18 до 24 лет, рост должен начинаться от 170 см, а также она должна жить в Екатеринбурге или учиться в одном из местных вузов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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