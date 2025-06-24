За звание «Мисс Екатеринбург» будут бороться 18 девушек (ФОТО)

В Екатеринбурге выбрали 18 претенденток на звание «Мисс Екатеринбург» из 300 заявившихся.

Среди них – Василиса Андреева, Зоя Белоногова, Аида Берг, Мария Власко-Власенко, Ксения Иванова, Валентина Катаева, Анастасия Костова, Марина Кулижникова, Варвара Макарова, Кристина Михайлова, София Патрушева, Екатерина Прибылова, Надежда Рассохина, Яна Рукаванова, Софья Савчук, Дарья Сединкина, Валерия Сиомикова, Дарья Ширыкалова.

На кастинге в креативном кластере «Домна» девушки рассказали о своих увлечениях, целях и мечтах, а также ответили на вопросы о родном городе.

«Впереди у девушек большая работа: их ждут занятия фитнесом, дефиле, экскурсии в компании города для знакомства с разными профессиями. Много времени будет уделено подготовке образов на основе коллекций уральских дизайнеров. Для кого-то такая нагрузка может оказаться высокой», – поделилась генпродюсер конкурса Вера Белоус.

Также участницы будут заниматься постановкой речи и посещать интеллектуальные сессии. В финал попадут только 12 девушек. Победительницу выберут 16 августа – в День города. «Мисс зрительских симпатий», как обычно, горожане выберут сами.

Как ранее писал «Новый День», победительница «Мисс Екатеринбург – 2025» получит поездку в Японию.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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