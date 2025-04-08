Уральским промышленным предприятиям не хватает 20 тысяч сотрудников

В промышленный сектор Свердловской области за последние несколько лет пришли тысячи людей, но дефицит кадров все равно сохраняется, в том числе – из-за высокой текучести кадров.

Об этом рассказала на пресс-конференции заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Юлия Польшина. По ее словам, к концу 2024 года в регионе функционировали 12 тысяч предприятий, на которых работали 452 тысячи человек. Численность работников в обрабатывающем секторе за 2024 год увеличилась на 30 тысяч, а с 2022 года – на 47 тысяч человек.

При этом сохраняется высокая текучесть кадров. Минпром ищет способы решить кадровый вопрос – в том числе за счет автоматизации и цифровизации производства, повышения производительности труда.

По данным минпрома, сейчас промышленным предприятиям не хватает около 20 тысяч специалистов со средним профессиональным образованием и 2,5-3 тысячи – с высшим.

Самые востребованные сотрудники в промышленном комплексе – операторы металлообрабатывающих станков, токари-фрезеровщики, шлифовщики.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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