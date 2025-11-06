Министр образования призвала перестать готовить «никому не нужных» юристов и экономистов

И.о. министра образования Свердловской области Светлана Тренихина заявила, что рынок труда переполнен экономистами, юристами и бухгалтерами, а технических специалистов по-прежнему не хватает.

«Мы не можем больше экономике региона и страны поставлять, ну, извините за резкость, никому не нужных бухгалтеров, экономистов и юристов. Стране, конкретным предприятиям нашего региона, нужны инженеры, технологи, в конце концов, рабочие, слесари, сварщики. Потребность в этих специальностях колоссальная, огромная, и именно система СПО готовит ребят по этим специальностям», – цитирует Тренихину «4 канал». Свое заявление чиновница сделала на открытии Уральского образовательного форума системы среднего профессионального образования.

Как уже сообщал «Новый День», в апреле 2025 года замминистра промышленности Юлия Польшина заявила, что промышленным предприятиям Свердловской области не хватает около 20 тысяч специалистов со средним профессиональным образованием и 2,5-3 тысячи – с высшим. Самые востребованные сотрудники в промышленном комплексе – операторы металлообрабатывающих станков, токари-фрезеровщики, шлифовщики.

Екатеринбург, Елена Владимирова

