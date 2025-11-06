российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 6 ноября 2025, 12:56 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Министр образования призвала перестать готовить «никому не нужных» юристов и экономистов

И.о. министра образования Свердловской области Светлана Тренихина заявила, что рынок труда переполнен экономистами, юристами и бухгалтерами, а технических специалистов по-прежнему не хватает.

«Мы не можем больше экономике региона и страны поставлять, ну, извините за резкость, никому не нужных бухгалтеров, экономистов и юристов. Стране, конкретным предприятиям нашего региона, нужны инженеры, технологи, в конце концов, рабочие, слесари, сварщики. Потребность в этих специальностях колоссальная, огромная, и именно система СПО готовит ребят по этим специальностям», – цитирует Тренихину «4 канал». Свое заявление чиновница сделала на открытии Уральского образовательного форума системы среднего профессионального образования.

Как уже сообщал «Новый День», в апреле 2025 года замминистра промышленности Юлия Польшина заявила, что промышленным предприятиям Свердловской области не хватает около 20 тысяч специалистов со средним профессиональным образованием и 2,5-3 тысячи – с высшим. Самые востребованные сотрудники в промышленном комплексе – операторы металлообрабатывающих станков, токари-фрезеровщики, шлифовщики.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Ссылки по теме

Уральским промышленным предприятиям не хватает 20 тысяч сотрудников

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Экономика,