На 7600 уральских безработных приходится 42 349 вакансий

В Свердловской области зарегистрирован рекордно низкий уровень безработицы. При этом из-за дисбаланса между спросом и предложением в некоторых отраслях нарастает кадровый дефицит.

Как рассказала на пресс-конференции заместитель директора Департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова, сейчас на учете стоят 7600 официально зарегистрированных безработных, а предприятия и организации предлагают почти 43 тысячи вакансий.

Самая большая потребность в работниках – в обрабатывающем производстве (10 658 вакансий), здравоохранении и социальных услугах (5516), государственном управлении (4446), торговле (4714), образовании (4196).

Как уже писал «Новый День», в мае 2024 года численность безработных граждан в регионе составляла 9962 человека, а заявленная работодателями потребность в работниках – 70 191.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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