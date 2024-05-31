Квесты и квизы, ярмарки и субсидии: департамент труда рассказал, что помогает встретиться работникам и нанимателям

В Свердловской области по итогам социально-экономического развития в 2023 году сложился стабильный рынок труда, о чем заявил на заседании регионального правительства 30 мая губернатор Евгений Куйвашев. Уровень безработицы в регионе – существенно ниже среднего по РФ, количество рабочих мест ежегодно растет. О том, какие задачи в сфере занятости стоят перед региональными властями, и как они решаются, «Новому Дню» рассказал директор департамента по труду и занятости Свердловской области Дмитрий Антонов.

– Как бы вы охарактеризовали ситуацию на рынке труда нашего региона?

– Сегодня не только в Свердловской области, но и во многих других регионах сложилась ситуация, когда вакансий больше, чем работников. Люди – это капитал. Сейчас работодатели зачастую готовы пересматривать свои прежние установки, например, нанимать не только молодых, но и более возрастных специалистов, которых можно доучить и адаптировать. Задача департамента по труду и занятости – сделать так, чтобы работодатели и сотрудники встретились.

– На сегодняшний день в Свердловской области официально безработными признаны менее 10 тысяч человек, а вакансий можно найти больше 65 тысяч. Каких специалистов в регионе особенно не хватает?

– Дефицит кадров на рынке труда наблюдается с 2022 года. Сегодня в Свердловской области не хватает специалистов в таких ключевых для нас сферах деятельности как производство – и обрабатывающее, и машиностроительное. Не хватает работников в строительстве, на транспорте. По прогнозам наших специалистов, в ближайшие годы дефицит сотрудников рабочих специальностей будет сохраняться. Сталкиваются с нехваткой специалистов и государственные бюджетные организации социальной сферы – больницы, школы, детские сады.

В обоих этих случаях задачу необходимо решать совместно с профильными министерствами и образовательными учреждениями.

– Что вы делаете для того, чтобы работодатели смогли решить свои кадровые вопросы? Привлекаете сотрудников из других регионов, проводите профессиональную переподготовку, что-то еще?

– Способы есть. Например, мы регулярно проводим ярмарки трудоустройства. Только в этом году организовали уже 229 таких мероприятий. Мы смогли привлечь 949 работодателей, которые нуждались более чем в 22 тысячах сотрудников. Результат отличный: каждый пятый посетитель нашел себе работу. Отдельно можно выделить специализированные ярмарки вакансий для предприятий ОПК – в них приняли участие более 1000 человек, почти сто были трудоустроены. Тем же способом удалось пополнить штат организаций, реализующих инвестиционные проекты, хорошо себя зарекомендовал такой способ и для трудоустройства выпускников школ и колледжей.

Для привлечения сотрудников на предприятия действуют и другие механизмы. Например, ведется продвижение брендов предприятий, информация о них размещается в социальных сетях, в том числе – о социальных пакетах, которые предлагаются при трудоустройстве. Сами предприятия могут получить субсидию за трудоустройство граждан, приехавших из других регионов или даже городов Свердловской области, расположенных на расстоянии более 50 километров от завода.

Еще одно важное направление нашей работы – это организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Оно проводится для разных категорий граждан – безработных, незанятых пенсионеров, инвалидов, женщин, находящихся в декрете, людей предпенсионного возраста. Всего в этом году обучение прошли 2646 человек.

– Каким образом, кроме ярмарок вакансий, вы помогаете в трудоустройстве выпускникам техникумов и вузов?

– Наши Центры занятости активно сотрудничают со службами содействия трудоустройству выпускников вузов, колледжей, техникумов. Министерство образования и молодежной политики организует маршрутизацию студентов.

Кроме того, в марте 2024 года служба занятости Свердловской области привлекала к участию в «Фестивале профессий» на Международной выставке – форуме «Россия» на ВДНХ представителей и крупнейших предприятий региона, и организаций профессионального образования.

АО НПК «Уралвагонзавод», ПАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма», АО «ЕВРАЗ-НТМК», АО «Уральский завод гражданской авиации» и ПАО «Трубная металлургическая компания» и РАНХиГС провели профориентационные мероприятия для молодежи: квест «Урал заводИТ», квиз «ТИТАН. НАУКА. ИННОВАЦИИ», профессиональная проба «Попробуй профессию (Обогащение)».

– Что выделяет рынок труда Свердловской области в сравнении с другими регионами?

– Здесь у нас сосредоточено большое количество ведущих вузов страны, научно-производственных центров и предприятий ОПК, что позволяет и готовить высококвалифицированные кадры, и создавать высокооплачиваемые рабочие места.

– Планируется ли расширять взаимодействие с крупными предприятиями и учебными заведениями, и как именно?

– Да, эта работа продолжается постоянно. Уже скоро, 28 июня, пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В Свердловской области задействуют 44 площадки во всех крупных городах – Екатеринбурге, Первоуральске, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Североуральске.

– В Свердловской области развита не только крупная промышленность, но и малый и средний бизнес. С ним вы как-то сотрудничаете?

У нас действует соглашение о взаимодействии со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства. В его рамках ведется главным образом консультационная работа. Фонд и центры занятости рассказывают уральцам, планирующим открыть свое дело, где можно научиться основам ведения предпринимательской деятельности, кроме того, проводятся мероприятия, направленные на популяризацию малого предпринимательства.

Справка РИА «Новый день»

Ситуация на рынке труда Свердловской области по состоянию на 30.05.24:

• Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости – 9 962 чел.

• Уровень регистрируемой безработицы – 0,48 %

• Заявленная работодателями потребность в работниках – 70 191

• Коэффициент напряженности рынка труда – 0,19

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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