На Вторчермете поставят памятник Борису Рыжему

В Екатеринбурге объявлен конкурс эскизов скульптуры, посвященной памяти Бориса Рыжего. Памятник планируют установить в сквере на Вторчеремете, названном в честь поэта.

Проекты принимаются от художников, дизайнеров, архитекторов, возможны и заявки от творческих коллективов. «Готовый эскиз нужно направить до 4 мая на электронную почту: idea@ekadm.ru. По тому же адресу претенденты могут запросить материалы топографической съемки, а также концепцию благоустройства сквера Бориса Рыжего, где появится монумент», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Победитель конкурса получит 500 тысяч рублей. Оценивать эскизы будущего памятника Рыжему будет жюри, в которое войдут чиновники администрации, художники, дизайнеры, архитекторы и другие культурные деятели Екатеринбурга. Конкурс завершится 23 мая.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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