Сквер в Екатеринбурге назвали в честь поэта Бориса Рыжего

Скверу на Вторчермете присвоили имя поэта Бориса Рыжего.

Близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» пишет, что постановление об этом уже подписано. На территории сквера появятся памятник поэту и фан-зона, центр композиции – парта, исписанная стихами Рыжего. Стихи также будут украшать асфальт площадки, но видно их будет только после дождя: при росписи будут использовать особый состав краски.

Кроме того, в парке появится зона фудкортов и кафе, общественный туалет. В планах также благоустроить остановку «Сухоложская».

Как уже сообщал «Новый День», ранее почти 200 жителей района подписались под соответствующей просьбой к главе города Алексею Орлову. Такое же ходатайство отправил в администрацию музей истории Екатеринбурга. 8 сентября поэту исполнилось бы 50 лет.

Борис Рыжий родился в 1974 году в Челябинске, но когда мальчику было 6 лет, семья переехала в Свердловск. Детство Бориса прошло на Вторчермете, что немало повлияло на его творчество. В 14 лет Борис Рыжий начал писать стихи, и в том же году стал чемпионом Свердловска по боксу среди юношей. В 18 лет Борис поступил в Горный университет, и тогда же женился на однокласснице Ирине. За свою недолгую жизнь он написал более 1300 стихов, из которых 350 были опубликованы. Борис Рыжий покончил с собой в мае 2001 года, в возрасте 26 лет. Посмертная записка гласила: «Я всех любил. Без дураков».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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