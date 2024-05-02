Жители Вторчермета просят присвоить скверу имя поэта Бориса Рыжего

Сквер на улице Титова в Екатеринбурге (мкрн Вторчермет) может получить имя уральского поэта Бориса Рыжего, которому в сентябре этого года исполнилось бы 50 лет. Почти 200 жителей района расписались под соответствующим обращением к главе города Алексею Орлову. Такое же ходатайство отправил в администрацию Музей истории Екатеринбурга.

Как рассказал «Новому Дню» депутат гордумы Дмитрий Сергин, завтра, 3 мая, комиссия по топонимике рассмотрит вопрос о присвоении скверу имени Бориса Рыжего. Напомним, поэт родился в 1974 году в Челябинске, но когда мальчику было 6 лет, семья переехала в Свердловск. Детство Бориса прошло на Вторчермете, что немало повлияло на его творчество. В семье много читали, в том числе – поэзию. При этом за стенами дома жизнь была суровой: городские окраины, местная шпана, серость. В 14 лет Борис Рыжий начал писать стихи, и в том же году стал чемпионом Свердловска по боксу среди юношей. В 18 лет Борис поступил в Горный университет, и тогда же женился на однокласснице Ирине. За свою недолгую жизнь он написал более 1300 стихов, из которых 350 были опубликованы. Борис Рыжий покончил с собой в мае 2001 года, в возрасте 26 лет. Посмертная записка гласила: «Я всех любил. Без дураков».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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