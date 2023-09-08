300 фактов о Екатеринбурге. Здесь жил поэт Борис Рыжий

Факт № 231. Сегодня, 8 сентября, одному из самых известных уральских поэтов Борису Рыжему исполнилось бы 49 лет. Он родился в 1974 году в Челябинске, но когда мальчику было 6 лет, семья переехала в Свердловск. Детство Бориса прошло на Вторчермете, что немало повлияло на его творчество.

Отец Бориса Рыжего был геофизиком и доктором геолого-минералогических наук, а мать – врачом-эпидемиологом. По рассказам друзей, в семье много читали, в том числе – поэзию. При этом за стенами дома жизнь была суровой: городские окраины, местная шпана, серость. В 14 лет Борис Рыжий начал писать стихи, и в том же году стал чемпионом Свердловска по боксу среди юношей.

В 18 лет Борис поступил в Горный университет, и тогда же женился на однокласснице Ирине. У них родился сын Артем (умер в возрасте 27 лет). После вуза Рыжий работал младшим научным сотрудником Института геофизики УрО РАН, литературным сотрудником журнала «Урал». За свою недолгую жизнь он написал более 1300 стихов, из которых 350 были опубликованы. При жизни Рыжий стал лауреатом премии «Антибукер», посмертно получил премию «Северная Пальмира».

Борис Рыжий покончил с собой в мае 2001 года, в возрасте 26 лет. Посмертная записка гласила: «Я всех любил. Без дураков».

В современном Екатеринбурге регулярно проходят экскурсии по местам памяти Бориса Рыжего. Периодически театры ставят спектакли по его стихам.