Фильм о Борисе Рыжем не получил прокатное удостоверение Минкульта

Фильм об уральском поэте Борисе Рыжем не сможет завтра выйти на экраны кинотеатров, как планировалось – Минкультуры РФ отказало авторам в выдаче прокатного удостоверения.

Как сообщили «Интерфаксу» в министерстве, в выдаче прокатного удостоверения отказано в соответствии с подпунктом «з» пункта 19 Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм. Согласно порядку выдачи прокатного удостоверения, в пункте «з» указано, что фильм не получает прокатное удостоверение «в связи с иными определенными федеральными законами случаями». Более конкретную причину чиновники не называют.

Антибайопик Семена Серзина «Рыжий» о Борисе Рыжем должен был в начале сентября выйти в кинотеатрах по всей России. Действие картины разворачивается в конце 1990-х. Главную роль исполнил музыкант и писатель Евгений Алехин.

Напомним, поэт родился в 1974 году в Челябинске, но когда мальчику было 6 лет, семья переехала в Свердловск. Детство Бориса прошло на Вторчермете, что немало повлияло на его творчество. В семье много читали, в том числе – поэзию. При этом за стенами дома жизнь была суровой: городские окраины, местная шпана, серость. В 14 лет Борис Рыжий начал писать стихи, и в том же году стал чемпионом Свердловска по боксу среди юношей. В 18 лет Борис поступил в Горный университет, и тогда же женился на однокласснице Ирине. За свою недолгую жизнь он написал более 1300 стихов, из которых 350 были опубликованы. Борис Рыжий покончил с собой в мае 2001 года, в возрасте 26 лет. Посмертная записка гласила: «Я всех любил. Без дураков».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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