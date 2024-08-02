Литературный форум в Челябинске посвятят уральскому поэту 1990-х

Юбилей уральского поэта Бориса Рыжего станет одной из основных тем челябинского форума «РыжийФест».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», масштабный литературный форум #РыжийФест, который пройдет в Челябинске в сентябре текущего года, пройдет под знаком двух юбилеев – 50-летия со дня рождения Бориса Рыжего и 15-летия самого фестиваля. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Одной из главных тем форума станет жизнь и творчество уральского поэта.

Борис Рыжий родился в Челябинске в 1974 году. В 1980 переехал с родителями в Свердловск, ныне Екатеринбург. Здесь он и прожил свою недолгую жизнь.

Стихи начал писать в 14 лет. Впервые опубликовал их в 1992 году. Печатался в ведущих литературных журналах: «Звезда», «Урал», «Знамя», «Арион» и др. Признан многими собратьями по цеху самым талантливым и ярким поэтом своего поколения. Трагически ушел из жизни в 2001 году, не дожив до 27 лет.

Ему посвятят отдельную программу форума – «Страница 505», которая будет включать в себя кинопоказ, спектакли и перформансы.

В начале сентября в кинотеатрах по всей России выйдет антибайопик Семена Серзина «Рыжий» о Борисе Рыжем. Действие картины разворачивается в конце 1990-х. Главную роль исполнил музыкант и писатель Евгений Алехин. Вместе со сценаристом фильма Саввой Минаевым он станет участником форума #РыжийФест, где также будет показана кинокартина.

Также в рамках программы в студии-театре «Манекен» для южноуральцев состоится показ спектакля «Повесть о рыжем поэте». В его основу вошли стихи, статьи о поэзии Бориса Рыжего, а также стихи и воспоминания его друзей-поэтов Олега Дозморова, Дмитрия Рябоконя, Елены Тиновской, Натальи Смирновой и супруги поэта Ирины Князевой. Режиссер – Дмитрий Касимов (Екатеринбург).

Спектакль о творчестве Бориса Рыжего – «Красивые, как никогда» – также на #РыжийФест привезет Алтайская краевая универсальная научная библиотека имени Шишкова. В основе постановки – стихи уральского поэта.

Кроме того, участники форума смогут увидеть литературно-музыкальный спектакль Литературного театра Алтайской краевой библиотеки «Кукушкины слезки» (поставленный по рассказам Василия Шукшина «Чередниченко и цирк», «Володя – медик» и «Кукушкины слезки») и документальный фильм о жизни и творчестве Владислава Крапивина – «Каравелла Крапивина», а также пообщаться с режиссером и продюсером ленты Дмитрием Колобовым.

Всероссийский литературный форум #РыжийФест пройдет 27, 28 и 29 сентября в Центре международной торговли (пр. Ленина, 35). Одновременно с ним пройдет Южно-Уральская книжная ярмарка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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