В Свердловской области врачи ждут вакцину от аллергии на пыльцу и орехи

Вакцина от аллергии на пыльцу и орехи проходит заключительную стадию клинических испытаний и в ближайшее время поступит в гражданский оборот. Об этом рассказала на пресс-конференции заведующая городским амбулаторно-консультативным отделением аллергологии и иммунологии ЦГКБ № 6 Анна Петухова.

«Идет последняя фаза испытаний вакцины против аллергии на пыльцу и орехи. Уникальность этой вакцины в том, что она излечивает не только аллергию на орехи, но и аллергию на яблоки. Результаты будут озвучены уже осенью. И с большой долей вероятности она поступит в гражданский оборот в ближайшее время. Вклад ученых Свердловской области, я знаю, тоже был, поэтому мы будет ждать ее и у нас в регионе», – отметила спикер.

Как ранее писал «Новый День», за последние пять лет екатеринбуржцы стали в два раза чаще жаловаться на проявление аллергии. У большинства из них диагностируются атопическая бронхиальная астма, неаллергическая крапивница и аллергический ринит. Резкий рост числа аллергических заболеваний может быть связан с воздействием агрессивных факторов внешней среды.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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