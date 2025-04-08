Глава Ревды объяснила, куда пропал памятник «Землякам-героям»

Памятник «Землякам-героям», стоявший в Ревде с 1966 года, пришел в аварийное состояние, поэтому было принято решение изготовить его точную копию, которую установят к 80-летию Победы. Об этом сообщила в своем телеграм-канале глава города Татьяна Клепикова, отвечая на вопросы жителей Ревды. По ее словам, в 2023 году в связи с неудовлетворительным состоянием памятника специальная комиссия рекомендовала заменить скульптуру на аналогичную по форме, размеру и внешнему виду. В декабре 2024 года прошла еще одна экспертиза памятника. Эксперт Калугин оценил состояние памятника как аварийное.

«В настоящее время копия памятника изготовлена, изготовлен новый постамент для памятника. Аварийный памятник и его постамент уже демонтированы, ведутся работы по благоустройству парка и подготовительные работы по установке конструкции памятника. Открытие обновленного мемориального комплекса и новой скульптуры памятника «Землякам-героям» состоится 8 мая 2025 года в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», – заявила глава Ревды.

Как уже сообщал «Новый День», в прошлом году коммунисты Ревды потеряли памятник Ленину. 7 августа монумент сняли с постамента на площади Победы и увезли, по официальной версии – на реконструкцию. Ревдинские коммунисты забеспокоились, что памятник на свое родное место не вернется, и забросали главу города обращениями. В своем телеграм-канале градоначальница сообщила, что местные бизнесмены предложили благоустроить площадь и поставить на ней фонтан, выделив на это 130 млн рублей. Для реализации этого проекта памятник Ленину необходимо перенести в другое место, например, в сквер на улице Ленина. Другой вариант – вернуть памятник на прежнее место, но тогда коммерсанты не дадут денег на фонтан. В ходе опроса на Госуслугах горожане поддержали второй вариант. Пока судьба памятника не решена, он находится на ответственном хранении.

Ревда, Елена Владимирова

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