Фигурант дела о шпионаже в пользу Украины умер до вынесения приговора

Свердловский областной суд закрыл уголовное дело о госизмене в связи со смертью 47-летнего обвиняемого Василия Раскова.

Как сообщили в пресс-службе суда, Василий Расков обвинялся в покушении на незаконное перемещение через границу военной техники – ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ и в государственной измене – ст. 275 УК РФ.

По версии следствия, Расков, являясь сторонником проукраинских взглядов, в сентябре 2022 года сам вышел на связь с СБУ. По его заданиям мужчина собирал сведения военно-технического плана, информацию о военно-стратегических объектах на территории Свердловской области. Данные передавал через WhatsApp.

Кроме того, его обвиняли в попытке переправить через границу с Казахстаном две специализированные радиостанции.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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