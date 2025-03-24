Уральца будут судить за шпионаж в пользу Украины

Свердловский областной суд приступил к рассмотрению дела о государственной измене в отношении 47-летнего Василия Раскова. Как сообщили в пресс-службе суда, мужчина обвиняется в покушении на незаконное перемещение через границу иной военной техники – ч.3 ст. 30, ч.1 ст.226.1УК РФ и в государственной измене – ст.275 УК РФ. По версии следствия, Расков в сентябре 2022 года сам вышел на связь с СБУ. По их заданиям мужчина собирал сведения военно-технического плана, информацию о военно-стратегических объектах на территории Свердловской области. Данные передавал через WhatsApp.

Кроме того, Расков обвиняется в попытке переправить через границу с Казахстаном две специализированные радиостанции. Подсудимый был задержан сотрудниками ФСБ. На основании п.1 ч.2 ст. 241 УПК РФ уголовное дело рассматривается в закрытом судебном заседании.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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