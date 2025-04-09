В зоопарке родились детеныши галаго (ФОТО)

В Екатеринбургском зоопарке появились четыре детеныша галаго. Потомство принесли толстохвостые галаго Нзури и Астра и сенегальские галаго Бонни и Фелисия. У каждой пары по два малыша.

Детеныши еще не отходят от своих родителей. Толстохвостые галаго питаются пока только материнским молоком, а сенегальские уже пробуют фрукты, овощи, каши, насекомых и куриное мясо, рассказали в пресс-службе екатеринбургского зоопарка.

Как ранее писал «Новый День», галаго – приматы, активные только ночью, поэтому в зоопарке их можно увидеть на втором этаже павильона «Южный» в экспозиции «Ночной мир», где освещение максимально приближено к естественному лунному.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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