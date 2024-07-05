В зоопарке создали условия для наблюдения за ночными животными (ФОТО)

В зоопарке Екатеринбурга создали специальную зону для наблюдения за животными, которые активны только ночью, а днем спят. Для ночных жителей в вольере изменили время суток. Освещенность там максимально приближена к естественному лунному освещению, и питомцы чувствуют себя комфортно.

Как рассказали в зоопарке, в такой вольер перевели пару толстохвостых галаго. Самка Астра переехала в Екатеринбург совсем недавно. Пока она только обживается на новом месте, но уже наладила отношения с самцом Нзури, в пару к которому она прибыла из Москвы. Толстохвостые галаго животные довольно медлительные, их девиз – «вот поели, теперь можно и поспать».

Вторая пара – сенегальские галаго Бон и Грейс. Сенегальские галаго, в отличие от толстохвостых, подвижны и любопытны. Пара живо реагирует на изменения и новые предметы.

Рацион у галаго довольно разнообразный. В их меню входят фрукты и овощи, мясо куры и перепелиные яйца, молочные продукты и каши. На десерт – гуаровая камедь, которую в природе эти животные слизывают с деревьев. Особое лакомство – саранча и личинки зофобаса. Насекомых, которых животные получают в пищу, специально выращивают здесь же – в зоопарке.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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