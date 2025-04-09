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Среда, 9 апреля 2025, 15:56 мск

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Облсуд оставил под стражей «малышевского стрелка»

Фото: пресс-служба Ленинского районного суда Екатеринбурга

Екатеринбуржец Роман Штадлер, который обвиняется в хулиганстве с использованием оружия, останется в СИЗО до 17 мая. Как сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда, адвокаты обвиняемого в апелляции просили избрать для их подзащитного меру пресечения, не связанную с лишением свободы, но суд в удовлетворении жалобы отказал.

Как уже писал «Новый День», молодого человека обвиняют в двух эпизодах хулиганства. По версии следствия, в феврале он стрелял из окна жилого дома по адресу: Таллинский переулок, 6, в сторону окон других жилых домов, а в марте стрелял из пистолета возле храма на улице Малышева. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что мужчина был задержан в квартире по улице Молотобойцев, сопротивления он не оказал. «Задержанным оказался уроженец города Яровое Алтайского края по имени Роман, 1995 г.р. В беседе с сыщиками он принес извинения за свой поступок. Предполагаемое орудие преступления – травматический пистолет марки «МР».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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