Облсуд оставил под стражей «малышевского стрелка»

Екатеринбуржец Роман Штадлер, который обвиняется в хулиганстве с использованием оружия, останется в СИЗО до 17 мая. Как сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда, адвокаты обвиняемого в апелляции просили избрать для их подзащитного меру пресечения, не связанную с лишением свободы, но суд в удовлетворении жалобы отказал.

Как уже писал «Новый День», молодого человека обвиняют в двух эпизодах хулиганства. По версии следствия, в феврале он стрелял из окна жилого дома по адресу: Таллинский переулок, 6, в сторону окон других жилых домов, а в марте стрелял из пистолета возле храма на улице Малышева. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что мужчина был задержан в квартире по улице Молотобойцев, сопротивления он не оказал. «Задержанным оказался уроженец города Яровое Алтайского края по имени Роман, 1995 г.р. В беседе с сыщиками он принес извинения за свой поступок. Предполагаемое орудие преступления – травматический пистолет марки «МР».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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