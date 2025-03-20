Стрелок с улицы Малышева арестован два месяца (ФОТО)

Суд арестовал до 17 мая Романа Штадлера, которого обвиняют в стрельбе в центре Екатеринбурга.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ – «Хулиганство с применением оружия». Постановление суда вступит в законную силу через 3 суток, если не будет обжаловано сторонами.

Как уже писал «Новый День», молодой человек, который ранее стрелял из пистолета возле храма на улице Малышева, месяц назад уже совершал подобное правонарушение. Вечером 18 февраля Роман Штадлер стрелял из окна жилого дома по адресу: Таллинский переулок, 6, в сторону окон других жилых домов. Следствие просит откликнуться людей, которые были свидетелями этой стрельбы или пострадали от нее. Телефоны: 8(343)261-11-23, с.т. 8-982-654-03-63, или обратиться в полицию по линии «02». Конфиденциальность гарантируется.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что мужчина был задержан в квартире по улице Молотобойцев, сопротивления он не оказал. «Задержанным оказался уроженец города Яровое Алтайского края по имени Роман, 1995 г.р. В беседе с сыщиками он принес извинения за свой поступок. Предполагаемое орудие преступления – травматический пистолет марки «МР». В настоящее время оперуполномоченные уголовного розыска и участковые анализируют съемки с уличных камер видеонаблюдения, а также отрабатывают жителей микрорайона для установления возможных очевидцев произошедшего», – сказал Горелых.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube