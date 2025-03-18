Полиция и СОБР пришли за мужчиной, стрелявшем у храма из пистолета

В Екатеринбурге задержан мужчина, подозреваемый в стрельбе из пистолета у храма Большой Златоуст. Как сообщил «Новому Дню» глава пресс-службы ГУВД Свердловской области, вечером 18 марта поступило сообщение о том, что возле православного храма в районе улицы Малышева в Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу из пистолета. По этому факту следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч 2 ст. 213 УК РФ – хулиганство. Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 7 лет лишения свободы. По данным СКР, с учётом установленных обстоятельств следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Вот как прокомментировал ЧП начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых: «По поручению руководства территориального ОВД, на чьей территории произошёл этот инцидент, было поручено провести комплекс оперативно-разыскных мероприятий с целью выяснения личности стрелявшего гражданина и принятия мер реагирования в соответствии с действующим законодательством нашей страны. В результате сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии подозреваемый мужчина был задержан по месту жительства в одной из квартир по улице Молотобойцев в Екатеринбурге, сопротивления он не оказал. Задержанным оказался уроженец города Яровое Алтайского края по имени Роман, 1995 г.р. В беседе с сыщиками он принёс извинения за свой поступок. Предполагаемое орудие преступления – травматический пистолет марки «МР». В настоящее время оперуполномоченные уголовного розыска и участковые анализируют съёмки с уличных камер видеонаблюдения, а также отрабатывают жителей микрорайона для установления возможных очевидцев произошедшего», – сказал Горелых.

Расследование продолжается.

Екатеринбург, Елена Васильева

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