Среда, 18 февраля 2026, 09:14 мск

Осужден мужчина, стрелявший у храма «Большой Златоуст»

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Роману Штадлеру, который открыл стрельбу из пистолета на улице Малышева у храма «Большой Златоуст».

Как сообщили в пресс-службе суда, инцидент произошел еще в октябре 2023 года, но известно о нем стало в марте 2025 года, когда видеозапись появилась в интернете и привлекла внимание общественности.

Защита настаивала на том, что в действиях мужчины нет состава преступления: он был в хорошем настроении, выстрелил и сразу убрал оружие, не угрожая никому конкретно. Адвокаты подчеркивали, что прохожие не испугались.

Прокурор, напротив, квалифицировал действия Штадлера как грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу и совершенное с угрозой применения насилия. Потерпевшим по делу был признан автомобилист, проезжавший мимо в момент выстрела. Он испугался.

Суд признал Романа Штадлера виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Максимальное наказание по статье «Хулиганство с использованием оружия» – 7 лет колонии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

